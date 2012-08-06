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'Esed öldü' tweet'i ortalığı karıştırdı, Rusya açıklama yapmak zorunda kaldı

Bir twitter hesabından Rusya'nın Şam Büyükelçisi'ne dayandırılarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in öldürüldüğü ya da yaralandığı iddia edildi

06 Ağustos 2012 22:01

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından atılan tweet'ler ortalığı karıştırdı. Bakanlık "Hesabın bizle alakası yoktur" diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sahte twitter hesabından önce Esed'in öldüğü ya da yaralandığı iddia edildi. Daha sonra bir tweet daha atıldı. Bu tweet'te de "Rus hükümeti Beşar Esed'in yanında eşi ve iki kişiyle birlikte Lazkiye şehrinde öldürüldüğünü teyit etmiştir" denildi.
 
Gelen tepkiler üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı zorunlu bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada Esed'in sağlığıyla ilgili tweet'lerin gerçek olmadığı belirtildi.
 
Bakanlık sözcüsü ayrıca söz konusu hesabın kendileriyle alakası olmadığını ifade etti.
 
Şam'daki Rusya Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

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