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(sahte hemşirenin ek fotoğrafı) - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "sahte hemşire" alarmı

Hemşire kıyafeti giyip 1 ay hastane koridorlarında dolaştı

25 Ekim 2017 21:14

Hemşire kıyafeti giyip 1 ay hastane koridorlarında dolaştı. Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne \"sahte hemşire\" alarmı yaşandı. 1 aydır hemşire kıyafetiyle hastanede dolaşan 29 yaşında S.Ç. adlı kadın gözaltına alındı. Olay, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşandı. 29 yaşındaki S.Ç. üzerine hemşire kıyafeti giyip 1 ay boyunca hastaneye geldi. S.Ç. buradaki personele de kendini hemşire olarak tanıttı, koridorlarda dolaştı. S.Ç.\'nin yalanı bugün ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu farketmesi üzerine hastane polisi kadını gözaltına aldı. \"BİR HEVESTİ\" Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen S.Ç.\'nin verdiği ilk ifadesinde ise, \"Bir hevesti o yüzden yaptım\" dediği öğrenildi. Hakkında, \"Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi\" suçundan işlem yapılan S.Ç. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.

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