Sahte forma görevlerinden etti!

Galatasaray Cafe Crown'ın, 5 maç ceza verilen Cemal Nalga'yı hazırlık maçlarında takım arkadaşı Tufan Ersöz'ün formasıyla oynattığının belirlenmesinin ardından olağanüstü toplanan Galatasaray Yönetim Kurulu, erkek basketbol şubesi idari ve teknik kadrosunun görevine son verdi.



Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi'nde yurtdışındaki hazırlık maçlarında maalesef spor ahlakı ve Galatasaraylılık ruhuyla taban tabana zıt bir olay meydana gelmiş, bir Galatasaray basketbolcusu başka bir kimlikle sahaya sürülmüş ve oynatılmıştır.



Kulüpte çalışan bazı profesyonellerin isteği ve izniyle gerçekleştiğini yeni öğrendiğimiz bu olay, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Camiası ve bütün Galatasaraylılar adına büyük bir utançtır.



Bizlere bu utancı yaşatanlar adına Galatasaray Spor Kulübü olarak tüm spor kamuoyundan ve Türkiye'den özür diliyoruz.



Tüm camiamızı büyük bir üzüntüye boğan bu olaya neden olan ve Galatasaraylılık'tan nasibini alamamış sorumlu tüm idari ve teknik kadronun kulübümüzle ilişkisi hemen kesilmiştir."



Cemal'in durumu belli değil



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, erkek basketbol şubesinden 4 kişinin görevine son verildiğini belirtirken, Cemal Nalga ile ilgili herhangi bir tasarruflarının olmadığını söyledi.



Galatasaray Yönetim Kurulu'nun, Cemal Nalga ile ilgili yaşanan forma krizi üzerine yaptığı olağanüstü toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Mehmet Helvacı, Galatasaray Cafe Crown Antrenörü Okan Çevik, yardımcı antrenör Cengiz Karadağ, genel menajer Mert Uyguç ve teknik danışman Koray Mincizozlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.



Helvacı, Cemal Nalga ile ilgili herhangi bir tasarruflarının olmadığını da belirterek, kendisiyle ilgili kararı Basketbol Federasyonu'nun vereceğini ifade etti.



Mehmet Helvacı çok önemli bir hata yapıldığını da vurgulayarak, "Kulüp olarak haklı olduğumuzu ileri sürmüyoruz. Bu sürecte ne olacağını baştan bilmek mümkün değil. Bunun bir takım müeyyideleri olacak. İhraca varacağını düşünmek istemiyorum" dedi.