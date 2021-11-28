Sahte fatura düzenlemesi çalışmasına son dakikada  “etkin pişmanlık” maddesi eklendi

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "Cezaların yeniden düzenlenmesi planlanırken, bir sürpriz yapıldı. Yeni çalışmaya etkin pişmanlık maddesi yeniden monte edildi." bilgisini paylaştı.

Taslağa son dakikada eklenen maddeye ilişkin olarak Babacan, “Madde, kimilerine göre kısmi, kimilerine göre direkt af düzenlemesi. Şöyle ki; “sahte fatura suçu işleyenlerden soruşturma aşamasında, ana parayı ve cezasının yarısını ödeyenlerin” hürriyeti bağlayıcı cezasından yüzde 50 indirim yapılacak. Daha önce geri adım atılan bu madde yeniden gündemde." ifadesini kullandı.