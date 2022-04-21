Sahte evrakla oturum izni alıyorlardı; ‘danışmanlık bürosu'nun Pakistanlı sahibi ve çalışanları sınır dışı ediliyor

Sahte evrakla oturum izni alan ‘danışmanlık bürosu'nun Pakistanlı sahibi ve çalışanları sınır dışı ediliyor.

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, İstanbul Information danışmanlık adlı şirketin sahte evrakla başta Pakistanlılar olmak üzere yabancılara garantili oturum izni aldığı ortaya çıktı. Söz konusu şirketin sosyal medya hesaplarında yayımlanan videolarda, başvuruları reddedilenlere bile ikâmet izni alınabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Türkiye'ye gelen kaçaklara ehliyet ve vatandaşlık dağıttığı da saptanan şirkete ait Fatih'teki iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket sahibi olan Pakistan uyruklu Malik Sajjad ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile Pakistanlı K.S.'yi gözaltına aldı.

Sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerine 45 bin lira para cezası kesildi. Pakistanlı elebaşı Sajjad ile aynı ülke vatandaşı K.S., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından sınırdışı sevk işlemleri için Pendik'teki Ara Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Şirketin, ikâmet izni ve ehliyet için tarife belirlediği de ortaya çıktı. Buna göre, bir yıllık ikamet izni için bin 600 lira talep eden şirket iki yıl için ise 2 bin 300 lira ücret istiyordu. Ehliyet için ise yabancılardan 4 bin 500 lira istendi. Çocuklu ailelere indirim de yapan şirketin, ev satışı konusunda yardımcı olduğu ve turlar düzenlediği de tespit edildi.