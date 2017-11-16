Sahte estetikçiye 6 yıl hapis cezası

ADANA, (DHA)- ADANA\'da dudak dolgusu yaptığı hemşire Merve Keleş\'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin hastanelik olmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Soner Gülnaz, 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre kendisini \'doktor\' olarak tanıtan Soner Gülnaz, değişik tarihlerde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş, 30 yaşındaki Z.U., alnına botoks işlemi yapılan 33 yaşındaki Güllü Sel ile eşi 39 yaşındaki Celal Sel\'e dudak dolgusu yaptı. Yapılan işlem sonrası 3 kadın hastanelik olurken Soner Gülnaz şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda 6 Mayıs 2017\'de gözaltına alınıp, bu suçtan ve hakkındaki hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Cezasını çektiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda firar ettikten sonra yakalanarak tekrar tutuklanan Soner Gülnaz hakkında Adana 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'ne \'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun\'a Muhalefet\' \'Dolandırıcılık\' ve \'Taksirle yaralama\' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün son kez hakim karşısına çıkan Soner Gülnaz, pişman olduğunu söyledi. Gülnaz, \"Bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğim. Pişmanım. Devletimin işinde 10 yıl çalışmaya razıyım. Suçumu kabul ediyorum. Ancak bir insanı yaralayacak kadar cani değilim\" dedi.

Mahkeme, sanığa Merve Keleş ve Z.U.\'ya dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, \'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu\'na muhalefet\' suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verdi. Güllü Sel ve eşi Celal Sel ise zarar görmediklerini ve sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirttikleri için her iki müşteki yönünden karar verilmedi. Sanığın \'taksirle yaralama\' dosyası ise ayrıldı.

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