Sahte engelli raporu aldıranlara operasyon: 13 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik ikinci kez düzenledi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve Avcılar ilçelerinde bulunan 16 adrese yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu aldıran şüphelilere yönelik ilk operasyonu 3 Nisan\'da yapmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan bu operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, 21’i tutuklanmıştı.