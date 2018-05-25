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Sahte engelli raporu aldıranlara operasyon: 13 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik ikinci kez  düzenledi

25 Mayıs 2018 13:53

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik ikinci kez  düzenledi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve  Avcılar ilçelerinde bulunan 16 adrese yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu aldıran şüphelilere yönelik ilk operasyonu 3 Nisan\'da yapmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan bu operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, 21’i tutuklanmıştı. 

 

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