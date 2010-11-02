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SAHTE EMEKLİLİĞE 14 GÖZALTI SAMSUN (A.A)

02 Kasım 2010 18:36

-SAHTE EMEKLİLİĞE 14 GÖZALTI SAMSUN (A.A) - 02.11.2010 - Samsun'da usulsüz belge düzenleyip bazı kişilerin emekliliğini sağladıkları iddia edilen 8'i SGK çalışanı 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 6 ay süren takip sonucu SGK İl Müdürlüğünde usulsüz belge düzenleyip, bazı kişileri çeşitli iş yerlerinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterip sigortalı yaptırdıktan sonra bu kişilerin sahte belgelerle emeklilik işlemlerini yaptırdıklarını tespit ettikleri 8'i SGK çalışanı, 6'sı aracı 14 kişiyi gözaltına aldı. ''Güven 04'' adlı verilen operasyonda, ''Kamu kurumunu zarara uğrattıkları'' iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf B, Ruşen S, Kadir A, Rahmi S, İlyas T, Ramazan G, Hüseyin D, Selahattin Ö, Ömer B. Aslan K, Ceyhun G, Cengiz İ, Cemil İ. ve Ali Ö'nün sorgularının sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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