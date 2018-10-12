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Sahte doktor operasyonla yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendisini 'Kardiyoloji doktoru Semih' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S

12 Ekim 2018 13:58

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kendisini \'Kardiyoloji doktoru Semih\' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne başvuran H.A.P., kendisini \'Kardiyoloji doktoru Semih\' olarak tanıtan kişinin, kuracağı rehabilitasyon merkezine yurt dışından tıbbi cihaz getirme bahanesiyle 6 bin 330 eurosunu aldığını belirterek, şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis, S.Ö. olduğunu belirlediği kişinin, aynı yöntemle 2 kişiden 68 bin 200 lira aldığını tespit etti. Sözde kuracağı rehabilitasyon merkezinde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası ifade alma işlemi tamamlanan S.Ö., adliyeye sevk edildi.

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