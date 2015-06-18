Sahte diplomayla 20 yıl öğretmenlik yaptı

Almanya'da sahte diplomayla yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yapan Maut M. şimdiye kadar kazandığı 221 bin euro'nun 133 bin euro'sunu geri ödeyecek.

Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, 50 yaşındaki Maut M. hazırladığı sahte diplomayla 1991 yılında Wolgast şehrinde öğretmenliğe başladı.



Sahte diplomasındaki "uzmanlık" ve "Almanca" bölümlerindeki notları "çok iyi" olarak gösteren Maut M'nin yaptığı imla hataları bakanlık yetkilileri tarafından da fark edilmedi.



En son öğretmenlik yaptığı Mölln şehrindeki öğrenciler tarafından yetersiz kalmasından dolayı şikayet edilen Maut M, sahte diplomayla çalıştığı anlaşılınca yargılandı.



Mahkemenin verdiği 2 yıl hapis cezası tecil edilen Maut M'nin en son öğretmenlik yaptığı Mölln şehrinde kazandığı 221 bin euronun 133 binlik kısmını aylık 50 euro taksitler halinde geri ödemesine karar verildi.



Öte yandan, mahkemede yargılandığı esnada Maut M'nin Schwerin şehrindeki bir okula öğretmen olarak başvurdu ve başvurusunun kabul edildiği öğrenildi.