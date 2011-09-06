-Sahte diplomayla 2 yıl öğretmenlik KOCAELİ (A.A) - 06.09.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde özürlü çocuklara eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezinde sahte diplomayla 2 yıl öğretmenlik yaptığı öne sürülen kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Kaymakamlığına elektronik posta ile gönderilen bir ihbarda, 2 Eylül 2009'da özel bir rehabilitasyon merkezinde işe başlayan İ.K'nın sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine Kaymakam Adem Yazıcı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, İ.K'nın rehabilitasyon merkezine verdiği Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü diplomasının sahte olduğu belirlendi. Araştırmanın ardından eğitim kurumuyla ilişiği kesilen İ.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan İ.K'nın eşi M.N.K'nın da sahte fizyoterapist diplomasıyla Yalova'daki bir rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 1,5 yıl çalıştığı ve 26 Ağustos'ta işten ayrılarak İskenderun'a gittiği bildirildi. Gölcük Kaymakamı Yazıcı, kendilerine gelen ihbar mailinin ardından hemen ön inceleme yaptırdığını ve daha sonra soruşturma başlattığını söyledi. Yapılan incelemede Atatürk Üniversitesince söz konusu diplomanın hazırlanmadığının kesin olarak öğrenildiğini dile getiren Yazıcı, ''Bunun üzerine İ.K'nın merkezle ilişiği kesildi. Soruşturma devam ediyor'' dedi. Rehabilitasyon merkezinin Genel Müdürü T.K. ise 12 Ağustos 2009'da iş başvurusu yapan İ.K. ile 2 Eylül 2009'da sözleşme imzaladıklarını söyledi. İ.K'nın performansının düşük olduğunu ancak diplomasının sahte olabileceğinin hiç akıllarına getirmediklerini dile getiren T.K, şöyle devam etti: ''İşe başlaması için evrakları istediğimizde noter onaylı diploma ile bize geldi. Dolayısıyla hiç şüphelenmedik. Biz de kurum olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne personel bilgilerini verdik. Diplomasının sahte olabileceği aklımıza bile gelmedi. Özel okul yetkililerini benzer sahtecilik olaylarına karşı uyarıyorum.''