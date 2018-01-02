T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahte diplomayla 17 yıl öğretmenlik yapmış

B.G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu

02 Ocak 2018 19:37

Yozgat'ta 17 yıldır sahte diploma ile lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı belirlenen kişinin görevine son verildi, hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

CNN Türk'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli liselerde 17 yıldır edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan B.G.'nin diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

Eğitim fakültesinin 4. sınıfından ayrıldığı belirlenen B.G., görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığınca B.G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

Sahte diplomaYozgat17 yıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24