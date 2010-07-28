-SAHTE DİPLOMA ÇETESİNE OPERASYON ŞANLIURFA (A.A) - 28.07.2010 - Sahte üniversite diploması düzenleyerek sattığı ileri sürülen çeteye yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde yürütülen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ''sahte lisans diploması düzenleyip, bunu sattığı'' ileri sürülen bir şebekeye yönelik Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul ve Elazığ'da da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda 12 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü ve bu sayının artabileceği belirtildi. Bazı kişilerin bu şekilde kısa dönem askerlik yapma amacıyla söz konusu sahte diplomaları aldığı iddia edildi.