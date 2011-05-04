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'SAHTE ÇÜRÜKÇÜ' ESKİ YARBAY YAKALANDI İSTANBUL (A.A) 

04 Mayıs 2011 17:07

-'SAHTE ÇÜRÜKÇÜ' ESKİ YARBAY YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince ''menfaat karşılığı sahte çürük raporu verme'' ve ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme'' suçlarından 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski tabip yarbay Habil Tunç, Kadıköy'de yakalandı.  Askeri mahkemece hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle 2 yıldır aranan Tunç, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de sahte kimlikle gözaltına alındı.  Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Tunç'un buradaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde 53 kişi hakkında ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme'' ve ''menfaat karşılığı sahte çürük raporu verme'' suçlarından açılan davada yargılanan eski yarbay Tunç, 2009 yılında yapılan duruşmada 23 kez ''menfaat karşılığı sahte çürük raporu verme'' suçundan toplam 38 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tunç'a ayrıca ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme'' suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, Tunç'un Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasını da kararlaştırmıştı. Mahkeme, Tunç hakkında, aldığı ceza nedeniyle kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle ''yakalama kararı'' da çıkarmıştı. 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı, Konya'da askerlik görevini yapan er Aytaç Tunç'un 2006 yılında izne geldiği sırada Haydarpaşa GATA Hastanesi Ortopedi Bölümüne hiç gitmediği halde buradan hava değişimi için rapor aldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede, 53 sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyesi olma veya örgüt üyelerine yardım ve yataklık'', ''menfaat karşılığı sahte çürük raporu verme ve bu suça iştirak'' gerekçeleriyle dava açılmıştı.     

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