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|Sahte çürük raporuna 6 tutuklama
İstanbul’da askere gitmek istemeyenlere sahte çürük raporu düzenledikleri öne sürülen çetenin üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Askere gitmek istemeyenlere sahte çürük raporu düzenledikleri öne sürülen çetenin üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Fehmi Suna, Ömer Uçar, Tahir Mete Turan, İsmail Es ve Taylan Özgür Düşko ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan Murat Tugaytepe ise ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yağmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.