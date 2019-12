-SAHTE ÇÜRÜK RAPORU İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Sahte çürük raporu alma ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik, aralarında iki emekli binbaşının da bulunduğu 4'ü tutuklu 13 şüpheli hakkında 1 ile 65 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, uzun yıllar GATA hastanesinde çalışan ve Fenerbahçe Orduevi'nden emekli olan Binbaşı Can Özeray'ın, kendisini Özel Kuvvetler'den emekli albay olarak tanıttığı, Nebi Alkan, Verdi Kırmızıtaş, Feridun Nazik, Rafi Kaldırım, Sabit Hanedar ve Murat Alyaz ile bir örgüt yapılanması içerisinde olduğu, eylemleri gerçekleştirirken de kendisini ''derin devletle irtibatlı'' gibi gösterdiği aktarıldı. Özeray'ın ayrıca çevresinde ''pek çok bürokrat tanıdığı'' ve ''her türlü problemi çözebileceği'' izlenimi vererek, bu şekilde örgüte etkinlik sağladığının tespit edildiği vurgulandı. Suçlamalara ilişkin şüpheli şahısların iletişim tespit tutanaklarına yer verilen iddianamede, şüphelilerin gerçekleştirdikleri iddia edilen bazı müştekilerin yağma amaçlı tehdit edilmesi, dolandırılması, sahte çürük raporu alınması, yağmaya teşebbüs, hafriyat dokümanlarında usulsüzlük yapılması, tarihi eser kaçakçılığı ve kimliği tespit edilemeyen bir şahsın yağma amaçlı takip edilmesi gibi eylemlerle, bu eylemlere ilişkin telefon kayıt dökümleri tek tek sıralandı. -CEZA İSTEMLERİ- Tutuklu şüpheli Can Özeray'ın, ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'' suçundan 2 ile 6, 2 kez ''yağma'' suçundan 30 ile 45 ve 2 kez de ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 4 ile 14 olmak üzere toplam 36 ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Verdi Kırmızıtaş'ın 18 ile 32 yıl 6 ay, Rafi Kaldırım'ın 16 ile 25 yıl 6 ay ve Sabit Hanedar'ın da 17 ile 28 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, diğer şüphelilerin de benzer suçlardan 1 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.