'Sahte çürük raporu' iddianamesi hazırlandı

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.





Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından hazırlanan ve 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne sunulacak olan iddianamede, aralarında Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da bulunduğu 8'i tutuklu 17 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.





Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 1 numaralı şüpheli olarak tutuklu Murat Tugay Tepe ve 2 numaralı şüpheli olarak da Hâkim Albay Üçok'un yer aldığı ve bu şüphelilerin ''suç örgütü yöneticiliği'' ile suçlandıkları belirtildi.





17 şüpheliye yönelik 60 eylemin anlatıldığı iddianamede, 3 şüpheli hakkında da görevsizlik kararı verilerek, dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği kaydedildi.

