-SAHTE ÇÜRÜK RAPORU DAVASINDA İTİRAZLARA RET İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 17 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yapılan yetki ve görev itirazlarına ilişkin talepleri reddetti. Duruşmaya verilen arada sanık ile avukatlarının yetki ve görev itirazlarına ilişkin taleplerini değerlendiren mahkeme heyetinin başkanı Şeref Akçay, sanıklara isnat edilen bir kısım eylemlerin Ankara'da, bir kısmının İstanbul'da gerçekleştiğinin iddia edildiğini belirterek, davanın ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi. Şeref Akçay, tutuklu sanık Albay Ahmet Zeki Üçok'un talebiyle avukatların yaptığı yetki ve görev yerine ilişkin itirazların reddine karar verildiğini belirtti. Duruşmanın bu adliyedeki en büyük salonda görüldüğünü kaydeden Akçay, salonun değiştirilmesi talebini de reddettiklerini ancak savunmalar sırasında avukatlara ve sanıklara birbirlerini görme imkanı sağlanacağını belirtti. Akçay, Üçok'un duruşma arasında eşiyle görüşmesine ilişkin talebin de bu durum jandarmayı ilgilendirdiği için reddine karar verdiklerini söyledi. Başkan Akçay, sanık ve avukatlarının savunmalarını yaparken görüntü ve ses kaydına alınacağını, bunun dışındaki durumlarda bu sistemin kullanılmayacağını, eski sisteme göre davanın görüleceğini ifade etti. Salonun görüntü ve ses kaydı için hazırlanması amacıyla duruşmaya ara verildi.