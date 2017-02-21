"Sahte çürük raporu" davasında Ahmet Zeki Üçok'a beraat talebi

Emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanıklı "sahte çürük raporu" davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ahmet Eryeli, "sahte çürük raporu" davasında yargılanan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatini, 3 sanığın ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 2 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Murat Turgay Tepe, İsmail Es, Tahir Mete Turan, Taylan Özgür Düşko, Ömer Uçar ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ahmet Eryeli, mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanıklar Turgay Tepe, Ahmet Zeki Üçok, Erdem Kılıç, Fehmi Suna, İsmail Es, Tahir Mete Turan, Ömer Uçar, Taylan Özgür Düşko, Murat Can Çarmıklı, Sibel Fatma Çarmıklı ve Ahmet Metin Hökenek'in üzerilerine atılı "örgüt kurmak'', ''örgüte üye olmak'', ''örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek'' suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi.

Aralarında Ahmet Zeki Üçok'un da bulunduğu 8 sanığın diğer tüm suçlardan beraati öngörülen mütalaada, sanıklar Turgay Tepe'nin "nitelikli dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıldan 47 yıla, sanık Erdem Kılıç'ın "dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 25 yıla, sanık Taylan Özgür Düşko'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi üzerine, TCK'nın "dolandırıcılık" suçuna ilişkin eylemlerin uzlaşma hükümlerine tabi olduğunu belirterek, bu suçtan yargılanan sanıkların dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Heyet, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Kaldırılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği savcılarından Hikmet Usta'nın hazırladığı ve kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 8'i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

Aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu Engin Akyürek ve yapımcı İsmail Kılıçarslan'ın da bulunduğu 61 müştekinin yer aldığı iddianamede, sanıklar 60 eylemden sorumlu tutuluyor.

Ahmet Zeki Üçok'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 4 kez "nitelikli yağma", 54 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevini kötüye kullanma'' suçlarından toplam 129 ila 403 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanık Murat Tugay Tepe'nin, Üçok ile aynı suçların yanı sıra "fuhuş için aracılık ve yer temin etmek"ten toplam 134 ila 413 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. Davayı 4 Nisan 2013'teki duruşmada karara bağlayan mahkeme, Üçok'u 9 yıl 7 ay ve Murat Tugay Tepe'yi de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı'yı 2 yıl 6'şar ay, 6 sanığı da 4 yıl 2 ay ila 51 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum ederken, 6 sanığın beraatine hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2015'te Üçok ve Tepe'nin de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili verilen hükümleri hem esas hem de usul yönünden bozarken, diğer 6 sanığın beraatini onamıştı.