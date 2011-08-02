-SAHTE CENAZEYLE ÖLÜM PROVASI BANGKOK (A.A) - 02.08.2011 - Tayland'da kötü şansı yenmek ve hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için bir tapınakta alışılmadık bir çözüm bulundu: ''Tabutun içine yatarak sahte bir cenaze töreniyle ölümü prova etmek''. Başkent Bangkok'un 107 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Nakorn Nayok eyaletindeki Pram Manee tapınağında, Taylandlılar 9 sayısının kendilerine iyi şans getirdiğine inandıklarından, her gün sabah 9.09 ile 13.09 saatleri arasında iki dini tören düzenleniyor. Törenlerden birinde katılımcılar, kendileri için belirlenen tabutların önünde ellerinde çiçeklerle "kötü şansı kovmak" ve "iyi şansı çağırmak" için dua ediyor. Katılımcılar çiçekler, beyaz çarşaf ve bazen diş macunu, diş fırçası ve yiyecek de içeren gerekli malzemelerin bulunduğu "erdem seti" ve daha iyi yaşam teminatı için 180 baht (yaklaşık 10 TL) öderlerken, bu para, rahiplere veriliyor. Törenleri yöneten rahiplerden biri olan Rin Manaboom, öncelikle "ölen kişinin" kötülüklerden arınması için dua ettiklerini, kötülüklerin de rahibin beyaz çarşafı tabutun üzerine sermesiyle uçup gittiklerini söyledi. Rin Manaboom, "Rahip iyi şeyler tekrar geri gelsin diye çarşafı ters çevirip geri çekiyor. Biz önce kötü şansı kovuyor sonra iyilikleri çağırıyoruz" dedi. Katılımcılar tabutun içine yattıklarında, rahip dua etmeye başlıyor. Daha sonra rahibin verdiği kutsal suyla arınmış olarak "mezarlarından" çıkıyorlar. Törene katılanlar arasında yer alan 39 yaşındaki polis memuru Krisda Netmanee, kötü giden iş hayatından sonra yeni bir başlangıç istediğini belirterek, "Bu yıl kötü şans peşimi bırakmadı. Ben de kötü şansımı kovmak ve iyi şeylerin gelmesi için kutsanmak istedim" diye konuştu. Diğer katılımcıların, dini törene düzenli olarak geldikleri belirtilirken, çiftçilik yapan 62 yaşındaki Ra Damthanin, uzun bir yaşam dilemek için tabuta en az 6 defa yattığını söyledi. Ra Damthanin, "Çocuklarım, kardeşlerim ve komşularımla birlikte uzun bir ömür yaşamayı diliyorum. Dilerim çok uzun yıllar yaşarım" dedi.