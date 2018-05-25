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Sahte çekle otobüs satın almaya kalkan 3 kişi tutuklandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesinde satın almak istedikleri otobüs için sahte çekle ödeme yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı

25 Mayıs 2018 18:04

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Bor ilçesinde satın almak istedikleri otobüs için sahte çekle ödeme yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
İddiaya göre, Hikmet B. ve Mevlüt O. satmak istedikleri otobüs için internete ilan verdi. Otobüsü satın almak için İstanbul\'dan gelen Ümit E., Engin K. ve İsmail K., satıcılarla 46 bin 500 liraya anlaşarak ödemeyi çekle yaptı. Hikmet B. ve Mevlüt O., çekin sahte olmasından şüphelenerek Bor Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Çekin sahte olduğunu tespit eden Bor Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümit E., Engin K. ve İsmail K.\'yı otobüsü satın alamadan yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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