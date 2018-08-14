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SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

  Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği sahte çağrı merkezi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

14 Ağustos 2018 14:21

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği sahte çağrı merkezi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi. 
Sergide, şebeke üyelerinin dolandırıcılık için kullandığı çok sayıda laptop, cep telefonu, GSM operatörlerine ait kartlar, sahte kimlikler, kredi ve bankamatik kartları ile dolandırılanların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin yer aldığı dökümanlar yer aldı. Ayrıca jandarma ekipleri, dolandırıcıların nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde anlatan panoları da sergide basın mensuplarına sundu.  

Görüntü Dökümü
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-Ele geçirilenlerin masada sergilenmesi
-Bilgisayarlar
-Kimlik cüzdanları, kredi kartları ve bankamatik kartları
-Çok sayıda Cep telefonu
-Dolandırıcılığın anlatıldığı şema
-Dolandırılanların kimlik bilgilerinin yer aldığı dökümanlar
-Flash bellekler
-GSM operatörlerine ait hatlar
-Genel ve detaylar

14.08.2018 -10.47  Haber Kodu : 180814028

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