Sahte bomba dedektörüyle dünyayı kandırdı

İngiliz işadamının yaptığı dünya çapındaki yolsuzlukla ilgili haber, İngiliz basınında geniş yer buldu. Birçok ülkeye çalışmayan bomba dedektörü satan İngiliz milyoner James McCormick, çok sayıda insanın ölmesinden sorumlu tutuluyor.



İngiltere basını, sahte bomba dedektörüyle dünyayı kandıran James McCormick’i manşetlerine taşıdı. McCormick’in şirketinin ürettiği bu dedektörler patlayıcılardan uyuşturucuya birçok şeyi tespit edebilen cihazlar olarak pazarlandı.

Dedektörü satın alan ülkeler arasında Afganistan, Pakistan, Lübnan, Meksika, Irak ve Tayland da vardı.

Ancak detektörlerle ilgili İngiltere’de yürütülen dava sonucunda bu cihazların hiçbir işe yaramadığı ve işadamının bunu bile bile satışları gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bedeli kanla ödenen sahte dedektör yolsuzluğu

Haberi ana sayfadan manşetine taşıyan Independent, bu yolsuzluğun birçok kişinin canına mâl olduğunu belirtiyor.

Gazete, sadece 25 Ocak 2010’da Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sheraton, Babylon ve Hamra otellerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 36 kişinin öldüğünü, yaklaşık 70 kişinin yaralandığını hatırlatıyor ve buna yol açanın o gün bu otellerde kullanılan bu dedektörler olduğunun altını çiziyor.

Independent o günkü saldırılarda kardeşini kaybeden 25 yaşındaki Rahima adlı bir Iraklı’nın görüşlerine de yer vermiş.

Rahima gazeteye şöyle konuşmuş: “Patlama olduktan sonra olayın yaşandığı yere gittim çünkü burası bizim eve çok yakındı. Hiçbir komşumuzun yaralanmadığından emin olmak istedik. Orada, Bağdat gibi bir yer için dahi çok korkunç bir görüntü vardı. Ortalıkta yaralanmış, kanlar içinde yatan, ölmüş insanlar vardı. Kardeşimin onlardan biri olduğunu bilmiyordum. Bize, kardeşim Abdülhamid’e ne olduğu söylendiğinde morga gittik. Bomba dedektörleri hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Sonra o gün kullanılan bu dedektörlerin sahte olduğunu öğrendik. Bütün kentte bunları kullanıyorlardı. Çok kızgınım. Birinin sadece para kazanmak için böyle bir şey yapabileceğine, insanların hayatını riske atabileceğine inanmıyorum. Bu, utanç verici.”

Binlerce dolardan satılan ve hiçbir işlev göstermeyen dedektörler, McCormick’e 3.5 milyon sterlinlik bir servet kazandırdı.

BM’ye satmaya çalışmış

Independent muhabiri Kim Sengupta, dedektörlerin işe yaramadığı halde satışında Iraklı yöneticilerin parmağının olup olmadığının da araştırıldığını, bu konuda Irak’ta da bir soruşturma başlatıldığını yazmış.

Gazete bununla birlikte soruşturmalarla ilgili olarak ‘yaşamını yitirenler düşünüldüğünde biraz geç oldu’ yorumunu yapmış.

Guardian ise konuyla ilgili haberinde İngiliz hükümet yetkililerinin, işadamına ürünleri Birleşmiş Miletler’e nasıl pazarlayabileceği konusunda önerilerde bulunduğunu yazıyor.

Habere göre işadamına Mart 2008’de İngiltere Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ‘BM’ye nasıl satmalı’ başlıklı bir seminer verilmiş.

Guardian’da haberin yanında yer alan analizde ise “Iraklılar bu sahte makinelerin yüksek bedelini kanlarıyla ödediler” yorumu yapılıyor.



BBCTürkçe