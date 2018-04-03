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SAHTE BİLGİLERLE ENGELLİ RAPORU ALARAK KAMUYU ZARARA UĞRATANLARA 5 İLDE OPERASYON: 31 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 44 kişinin yakalanmasına yönelik 5 ilde operasyon başlattı

03 Nisan 2018 12:39

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 44 kişinin yakalanmasına yönelik 5 ilde operasyon başlattı. 31 şüpheli gözaltına alındı. 
Polis ekipleri, şüphelilerin sahte bilgilerle aldıkları engelli raporları ile erken emeklilik, engelli araç alımında ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı gibi engelli kişilere tanınan haklardan usulsüz yararlanarak kamuyu zarara uğrattıklarını tespit etti. Ekipler, bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce\'de 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul\'un Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 48 adres ile il dışındaki 6 adrese yapılan baskınlarda 31 kişi gözaltına alındı. 

13 KİŞİ ARANIYOR
Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltındaki 31 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor. 
 

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