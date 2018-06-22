Sahte beyin cerrahına soruşturma; 'iki ölümden sorumlu' iddiası

Birçok televizyon programı ve seminere katılarak kendisini beyin cerrahı olarak tanıtan sahte doktor olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Cüneyt Turan’ın, yanlış tedavi uygulayarak 2 ölüme neden olduğu iddia edildi. Turan hakkındaki soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

“Dolandırıcılık” suçundan tutuklanan Turan ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte doktor Turan’ın tedavi etmeye çalıştığı hastaları mercek altına aldı. Bu hastalarla ilgili dosyalar yeniden açıldı.

Tümör ile beyin kanamasını ayırt edemedi

Habertürk'ten Nihat Uludağ'In haberine göre ölümle sonuçlanan 2 dosyadan biri Ali Ağır’a ait. Sahte profesör Turan, Beyninde tümör olan Ağır 2015 yılında acil olarak İstanbul GATA Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada kendisini hastane sağlık personeline kendisini hastanın doktoru olarak tanıttı. Ağır’ın hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğunu söyleyen Prof. Düz, “Beyninde bulunan tümör çok büyümüş, hastanın yaşamını tehdit ediyordu. Ağır’ı bize getiren kişi, kendisini ‘beyin ve sinir cerrahı profesör’ olarak tanıtan Cüneyt Turan’dı. Hastanın geçmiş aylara ait tomografi ve kendisine uygulanan tedavi bilgilerini istedim. Hastanın son 4 aylık beyin tomografisini getirdi. Tomografide beynindeki tümörün büyümesi net şekilde görülüyordu. ‘Tümör ay ay büyürken ameliyat için niye beklediniz?’ diye sordum. Tomografiyi gösterip ‘Bakın, beyninde kanama var’ diyerek tümörü gösterdi. Her doktor tümör ile beyin kanamasını çok rahat ayırt edebilir. O andan itibaren şüphem arttı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği’ne Cüneyt Turan isimli bir doktor olup olmadığını sordum. Olmadığını söylediler. Biz de Cüneyt Turan’ın GATA’ya girişini engelledik” dedi.

Sahte profesör Turan’ın müdahale ettiği Ankara’daki başka bir erkek hasta ile ilgili soruşturma da devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden hastanın eşinin Ankara’dan İstanbul’a giderek Turan’la ilgili ifade verdiği öğrenildi.

Spiker Kübra Eken'in darp edilmesi olayında rol oynadı

Sahte profesör Cüneyt Turan’ın, spiker Kübra Eken’in doğumdan 2 gün sonra eşi Neptün Eken tarafından dövülmesiyle ilgili olaya da müdahil olduğu iddia edildi. Turan’ın, Kübra Eken’in dövülmediği şeklinde görüş vermek için Neptün Eken tarafından para ile tutulduğu öne sürüldü. Turan’dan ayrıca bir köşe yazısında görüş alındı. Turan, Kübra Eken için “Darbeye bağlı bir travma değil” dedi.

Turan'ın bu görüşü üzerine konuşan Doktor Oğuz Çayan, “Kübra’nın tanısı subdral hematom. Ya biri vurmuş ya da Kübra kendisine sert bir cisimle vurmuş. Başka türlüsü mümkün değil. Kesinlikle ağır bir darbe söz konusu” dedi.

Kübra Eken’in annesi Nuran Yelkenci, kızı hastanedeyken Neptün Eken'in tedavi için Cüneyt Turan'ı getirdiğini ifade ederek: ''Biz adama güvenmedik. Kızıma zarar vereceklerinden korkarak onu uzak tutmaya çalıştık. Hastaneden çıktıktan sonra fizik tedavi yaptırırken aynı sahte doktoru yine getirdi. Tartıştık. Hastane doktoru ‘Kimliğinizi görebilir miyim?’ dedi. O da kimliğinin arabada kaldığını söyleyip göstermedi. Neptün Eken, daha sonra aynı doktoru haber yaptırıp dava sürecini etkiledi. 5 yıl boyunca davamız bitmedi” diye konuştu. Yelkenci sahte doktordan şikayetçi olacağını açıkladı.

Olaydan sonra boşanan ancak yediği dayakla ilgili eski eşine açtığı dava 5 yıldır süren Kübra Eken ise sosyal medya hesabından sahte doktorla ilgili şunları yazdı: “5 yıl sonra gelen ilahi adalet. Neptün Eken’in tuttuğu bu sahte paralı doktor, davayı bulandırıp bana ve anneme iftira atarak darp davamı 5 yıl uzatmıştır. Gerçekler asla saklanamaz. Sıra diğer yalancı şahitlerde.”