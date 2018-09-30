Sahte belgeyle hacca gittiler; 20 Türk'ün Suudi Arabistan'dan çıkışına izin verilmiyor

Türkiye’de kaçak bir seyahat acentesinin Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Nasco isimli firmadan davet alınmış gibi sahte belge düzenleyerek 120 Türk’e ticari vize alınmasını sağladığı iddia edildi. Nasco ise şirketleri adına sahte belge düzenlendiğini tespit etti, Suudi yetkililere bildirdi. Bu olayın ardından kurasız hacca giden 20 Türk vatandaşının ülkeden çıkışına izin verilmediği belirtildi.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın aktardığına göre, Hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitmek için bu yıl Türkiye’den yaklaşık 2.1 milyon kişi başvurdu. Çekilen kura sonucunda ise 80 bin kişi Suudi Arabistan’a gitmeye hak kazandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne kayıtlı olmayan kaçak bir acente de hacı adaylarını ‘kuraya sokmadan’ Suudi Arabistan'a göndermeyi başardı.

Hacı adaylarını kurasız Suudi Arabistan’a göndermek için uyguladığı yöntem ise kurada çıkmamalarına rağmen Hacca giden Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan dönüşünde fark edildi.

Ticari vize ile ülkeye giriş yapan 120 Türk vatandaşından 20’sinin ülkeden çıkışına onay verilmedi.