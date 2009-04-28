Sahte belgeyle DMO'dan okul ihalesi aldılar

Bakan Unakıtan’a bağlı DMO, bakanın seçim bölgesi Eskişehir’de okul yapılması için harakete geçti. Ancak, işi alan firmanın sahte belge kullandığı anlaşıldı.



Milliyet’in haberine göre; Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın seçim bölgesi Eskişehir’de, kendisine bağlı Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) reklam bütçesi ile yapılmasına onay verdiği meslek lisesi inşaatında sahte belge skandalı ortaya çıktı.



DMO’nun 2008 hesaplarını inceleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), ofis tarafından finanse edilen ve Eskişehir il Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen “DMO Çok Amaçlı Meslek Lisesi” inşaatını inceledi.



YDK müfettişlerinin raporuna göre, DMO’nun okul yapımını sergi ve reklam giderleri bütçesinden finans etmesine Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Ağustos 2007’de onay verdi. Şubat 2008’de yapılan ihaleyi, Özbakır İnşaat A.Ş. kazandı.



İnşaat kontrolörlerinin inşaattaki hataları yazıyla bildirmesine karşın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından DMO’ya gönderilen yazı uyarınca, firmaya Temmuz 2008’de 977 bin TL hakediş ödemesi yapıldı.



‘ Eksik demir kullanıldı’



İnşaatta demir işlerinde taşeron olarak çalışan firma, para alamadıklarını ve Özbakır İnşaat yetkililerinin kendilerine baskı yaparak binada eksik demir kullandırdığını ihbar etti.

Buna karşın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özbakır İnşaat’a 195 bin TL ‘lik ikinci hakediş yazısını DMO’ya gönderdi. Vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığını tahhahüt eden firmanın belgelerinin dosyasında olmadığı da ortaya çıktı. DMO, vergi dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir yazı yazarak, firmanın ihale komisyonuna ibraz ettiği “Borcu yoktur” yazısının doğruluğunu sordu.

Firmaya resmi bir yazı verilmediği bildirilince, işin sahte belgeyle alındığı ortaya çıktı ve Özbakır İnşaat hakkında soruşturma açıldı.



DMO eleştirildi



İhale dışı kalması gereken firmanın sahte belgeyle işi aldığını belirleyen YDK’nın raporunda şunlar kaydedildi:

“ İnşaatta can ve mal güvenliğini tehdit edecek düzeyde hatalar olmasına karşın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün DMO’ya iki hakediş dosyasını göndermesi, dosyaların sağlıklı bir şekilde incelenmediği izlenimi yaratmaktadır. Sahte belge ve inşaat hatalarına rağmen hakediş raporu hazırlanması ile sahte belgeye göre para ödenmesi hususunda kamu görevlilerinin kusuru bulunup bulunmadığı soruşturulmalıdır.”



DMO’nun okul yapmasının eleştirildiği raporda, kamu kaynaklarının öncelikle hangi illere tahsis edileceği kararının, bu tür uygulamalarla değiştirildiği vurgulandı ve reklam bütçesinden okul yaptırılması uygulamasına son verilmesi önerildi.

