Sahte başkomiser, FETÖ yalanı ile dolandırdı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, FETÖ/PDY tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını söyleyen kişilerin verdiği banka hesaplarına para yatıran ve bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 kişi, emniyete başvurdu. Polis, şikayet edilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran C.K., kendisini cep telefonundan arayan ve \'başkomiser Kenan\' olduğunu söyleyen kişinin, FETÖ davasından kaçmaya çalışan 3 şüphelinin bilgilerini kullandığını söylediğini anlattı. Kendisine verilen ve 30 bin lira yatırması istenilen banka hesabına 2 bin 800 lira yatırdığını belirten C.K., bir süre sonra dolandırıldığını anladığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.
Aynı gün polise başvuran A.E. ise emniyetten aradığını belirterek, \'FETÖ\'cülere operasyon yapıyoruz, bize yardımcı ol\' diyen şüphelinin verdiği hesaba 6 bin lira yatırdığını anlattı. Daha sonra dolandırıldığını fark ettiğini dile getiren A.E. de şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, C.K. ve A.E.\'nin anlattığı her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.