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Sahte başkomiser, FETÖ yalanı ile dolandırdı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, FETÖ/PDY tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını söyleyen kişilerin verdiği banka hesaplarına para yatıran ve bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 kişi, emniyete başvurdu

28 Aralık 2017 19:57

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, FETÖ/PDY tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını söyleyen kişilerin verdiği banka hesaplarına para yatıran ve bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 kişi, emniyete başvurdu. Polis, şikayet edilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. 
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran C.K., kendisini cep telefonundan arayan ve \'başkomiser Kenan\' olduğunu söyleyen kişinin, FETÖ davasından kaçmaya çalışan 3 şüphelinin bilgilerini kullandığını söylediğini anlattı. Kendisine verilen ve 30 bin lira yatırması istenilen banka hesabına 2 bin 800 lira yatırdığını belirten C.K., bir süre sonra dolandırıldığını anladığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. 
​Aynı gün polise başvuran A.E. ise emniyetten aradığını belirterek, \'FETÖ\'cülere operasyon yapıyoruz, bize yardımcı ol\' diyen şüphelinin verdiği hesaba 6 bin lira yatırdığını anlattı. Daha sonra dolandırıldığını fark ettiğini dile getiren A.E. de şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, C.K. ve A.E.\'nin anlattığı her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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