Sahte bal ve zeytinyağı operasyonu

Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bitkisel karışımlar ile elde edilen 200 kavanoz sahte bal ile 120 kilo zeytinyağı ele geçirildi. Zeytindostu Derneği Genel Başkanı Abidin Tatlı, sahte zeytinyağlarının, başka bitkilerden elde edildiğini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, İslahiye’de zabıta ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sahte bal ve zeytinyağı üretilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi’nde Suriye uyruklu Abuzer Ablaz’ın kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Yapılan baskında imalathaneye dönüştürülmüş olan evde piyasaya sürülmeye hazırlanmış 200 kavanoz bal ile 120 kilo zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen bal ve zeytinyağına imha etmek üzere el konulurken, Suriyeli uyruklu şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zeytindostu Derneği Genel Başkanı Abidin Tatlı, sahte zeytinyağının, çeşitli karışımlardan veya başka bitkisel yağlardan elde edildiğini söyledi. Tatlı, “Sahte zeytinyağı denildiğinde tüketicinin şunu anlaması gerekir. Bu tağşişli dediğimiz karışım bir yağdır. Bu yağların önemli bir bölümü başka bitkilerden elde edilen yağdır. Palmiye yağı olabilir, kanola yağı olabilir, Ayçiçek yağı olabilir. Ki bu yağların litresi 2-3 liradır. Örneğin 5 litrelik bir zeytinyağı düşünün. Bunun 4.5 litreden fazlası bu bitkilerden elde edilen yağdır. Üzerine ise çok az bir gerçek zeytinyağı konuyor” dedi.

Tatlı “Bu yağların kesinlikle sağlığa zararlı olduğu görüşündeyiz. Çünkü nerede ve hangi koşullarda bilmiyoruz örneğin. Ortalama zeytinyağının marketteki fiyatı 20 liradır. Bu fiyatın altında olan üründen şüphe edilmedi” şeklinde konuştu

Tatlı, yıllık zeytinyağı üretiminin 150 bin ton olduğunu ifade ederek, sahte zeytinyağı miktarının oldukça fazla olduğunu kaydetti.