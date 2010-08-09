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Ekonomi

SAHTE BAL ÜRETENLER DEŞİFRE EDİLSİN ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 20:58

-SAHTE BAL ÜRETENLER DEŞİFRE EDİLSİN ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkezi Birliği(TAYMB), bal sahtecilerinin açıklanması için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvuruda bulundu. TAYMB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yapılan başvuruyla, ballı çerez, pastörize bal, ballı polen, karışık bal, bal aromalı şurup gibi ürünlerin tüketiciyi yanıltan üretim izinlerinin iptali istendi. Birlik Başkanı Bahri Yılmaz tarafından, basında yer alan bal sahtecileriyle ilgili haberlerin, birlik üyelerinin oluşturdukları ürün fiyatının düşmesine ve emeğinin çalınmasına neden olduğu belirtilen yazıda, bal sahtecilerinin isimlerinin açıklanması talep edilirken, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve denetimlerin daha sık yapılması konusunda işbirliğine hazır oldukları bildirildi.

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