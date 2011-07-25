T24 LogoT24 Logo
Dünya

SAHTE APPLE MAĞAZALARI KAPATILIYOR PEKİN (A.A)

25 Temmuz 2011 19:37

-SAHTE APPLE MAĞAZALARI KAPATILIYOR PEKİN (A.A) - 25.07.2011 - Çinli yetkililer, Kunming kentinde ortaya çıkarılan sahte Apple mağazalarını kapatıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli yetkililer, Kunming'de yaşayan bir Amerikalı kadının, kentte sahte Apple mağazalarının bulunduğunu blogunda yazmasından ve çektiği fotoğrafları yayımlamasından sonra kentteki 300'den fazla elektronik mağazasını denetledi. Yetkililer, denetimlerde tespit edilen 5 sahte Apple mağazasından ikisini satış izinleri olmadığı gerekçesiyle kapattı. Yunnan bölgesindeki Kunming kentinde yaşayan bir Amerikalı kadın geçen Çarşamba "BirdAbroad" adlı blogunda, kentte bulunan üç Apple mağazasının, ilk bakışta logosu, beyaz duvarlarında asılı iPad 2 reklam afişleri ve mavi tişörtlü çalışanlarıyla gerçeğini andırsa da sahte olduklarını yazmıştı. Blogda, sahte mağazaları meşhur elma logosunun yanında yer alan "Apple Store" ibaresinin ele verdiği belirtilmişti. iPhone ve diğer tanınmış teknolojik ürünlerin üreticisi Apple, mağazalarında yalnızca logo kullanıyor. Apple şirketinin resmi web sitesindeki listede bu mağazaların isimleri yer almıyor. Listede Çin'in başkenti Pekin'de iki ve Şanghay'da iki Apple mağazası bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24