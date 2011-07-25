-SAHTE APPLE MAĞAZALARI KAPATILIYOR PEKİN (A.A) - 25.07.2011 - Çinli yetkililer, Kunming kentinde ortaya çıkarılan sahte Apple mağazalarını kapatıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli yetkililer, Kunming'de yaşayan bir Amerikalı kadının, kentte sahte Apple mağazalarının bulunduğunu blogunda yazmasından ve çektiği fotoğrafları yayımlamasından sonra kentteki 300'den fazla elektronik mağazasını denetledi. Yetkililer, denetimlerde tespit edilen 5 sahte Apple mağazasından ikisini satış izinleri olmadığı gerekçesiyle kapattı. Yunnan bölgesindeki Kunming kentinde yaşayan bir Amerikalı kadın geçen Çarşamba "BirdAbroad" adlı blogunda, kentte bulunan üç Apple mağazasının, ilk bakışta logosu, beyaz duvarlarında asılı iPad 2 reklam afişleri ve mavi tişörtlü çalışanlarıyla gerçeğini andırsa da sahte olduklarını yazmıştı. Blogda, sahte mağazaları meşhur elma logosunun yanında yer alan "Apple Store" ibaresinin ele verdiği belirtilmişti. iPhone ve diğer tanınmış teknolojik ürünlerin üreticisi Apple, mağazalarında yalnızca logo kullanıyor. Apple şirketinin resmi web sitesindeki listede bu mağazaların isimleri yer almıyor. Listede Çin'in başkenti Pekin'de iki ve Şanghay'da iki Apple mağazası bulunuyor.