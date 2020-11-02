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Sahte alkol operasyonundan cephanelik çıktı!

02 Kasım 2020 13:56

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen sahte alkol operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ve Narkotik Suçlar Müdürlüğü'nün Bodrum ilçesinde yaptığı ve yaklaşık 150 polisin katıldığı operasyonlarda 20'ye yakın ev ve işyerine baskın düzenlendi.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre; baskında 266 litre etil alkol, 130 litre el yapımı şarap, 53 litre el yapımı rakı, 373 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılak çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ev ve işyerleri adeta cephanelik gibi

Polisin yaptığı operasyonlarda 10 adet kurusıkı tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 128 adet fişek, silah yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ve malzeme (namlu, matkap, torna aleti, zımpara makinesi, sayı ve harf baskı makinesi, demir kesme makinesi, icra yayları, kabzalar, tetikler, şarjörler ve silah tetikleri) yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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