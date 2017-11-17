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SAHTE 1 MİLYON DOLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA

  İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sahte para üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen bir şebekeye yönelik  İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi

17 Kasım 2017 19:50

 

İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce sahte para üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen bir şebekeye yönelik  İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi.
52 adreste yapılan aramalarda 24 kişi gözaltına alındı. Matbaa haline getirilen bir depoya yapılan baskında sahte 1 milyon dolar,  sahte 10 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 3 rutsatsız silah ile bir miktar eroin de ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sahte dolarların basıldığı matbaa
-Ele geçirilen sahte dolarlar
-Ele geçilen silahlar

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