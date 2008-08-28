Şahsi otel odanızı ister satın ister kiraya verin

Hoffmann İnşaat, Türkiye'ye yeni bir kiralama sistemi getiriyor. Firma, Maslak'ta yaptığı yeni otelinde, otel odalarını satmayı ve sahibine kira geliri yaratmayı hedefliyor.



Bağdat Caddesi'nde yaptığı konut projeleriyle tanınan Hoffmann İnşaat, Maslak'ta toplam 342 odadan oluşacak yeni bir otelin inşasına hazırlanıyor. Ramada İstanbul Maslak olacak otelin odalarının satılacağını dile getiren Hoffmann İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Hoffmann, 'condo kiralama sistemi'yle odaların, sahipleri tarafından kiraya verilebileceğini söyledi.



Otel, Maslak'ta bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek, 18 katlı otel, 2010 yılında bitirilerek hizmete girecek ve proje 25 milyon dolara mal olacak. Otelde son teknolojiyle donatılmış 342 adet lüks oda bulunacak. Yanı sıra otelde bin kişilik toplantı ve konferans salonu, SPA, fitness center, restoran ve bar ile havuz da yer alacak.



200 bin dolar olan odaların yüzde 40'ının satışının tamamlandığını belirten Hoffmann, 'Condo kiralama sistemi' ile ilgili bilgi de verdi. Sistemin Condominium adıyla ilk olarak devre mülk sistemine alternatif olarak Miami'de uygulandığını ifade eden Hoffman, “Yılda 1 ay tatil için 11 ayın da masraflarını üstlenmek zorunda kalanlara bu sistemle otel odalarını satın almaları cazip hale getirildi. Odaları kullanmadıkları dönemlerde kiraya vererek, gelir elde etmeleri sağlandı. Daha sonra sistem New York, Manhattan, Chicago gibi kentlere kaydı; Dubai'de de yaygın olarak uygulanıyor. Ritz Carlton, Four Seasons, Hilton, Conrad, Bulgari, Le Meridien gibi birçok otel zincirinin yaygın olarak uyguladığı bu sistemi Türkiye'de uygulayan, ilk biz olacağız” dedi.



Sistemin işleyişiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Proje, otel odalarını, Hoffmann İnşaat'a geri kiralayarak 15 yıllık kira geliri elde etme fırsatı verecek. Biz burada oteli Ramada işbirliğiyle işleteceğiz. Burada oda alan yatırımcıların yılda yüzde 10'luk bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum.”



6 proje ise halen sürüyor



Devam eden altı projeleri bulunduğunu kaydedeni Hoffman, projeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Bunlardan bir tanesi Suadiye Sahil Park, 1.6 dönüm üzerinde tek bir bloktan oluşuyor. Bu yılın sonunda teslim edeceğimiz projede müşterilerimize evlerinde 5 yıldızlı otel lüksünü yaşatmak istiyoruz. Suadiye'de Seaside Resort I ve Seaside Resort II projelerimiz bulunuyor. Projelerimizde biri 190 metrekare, diğeri 220 metrekare olmak üzere iki tip dairelerimiz bulunuyor. Yine Suadiye'de Greenwood Residence adlı başka bir projemizin daha inşası sürüyor. Öte yandan Avrupa yakasında iki farklı projemiz daha var. Biri, Kemerburgaz'daki Palms Göktürk, diğeri ise Şişli'deki Palms Studios&Shopping.”



