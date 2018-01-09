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Dünya

Sahra Çölü'ne kar yağdı

​Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı

09 Ocak 2018 05:37

Afrika kıtasında yer alan Sahra Çölü’ne kar yağdığı bildirildi.

Cezayir merkezli TSA gazetesinin haberine göre, Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi.

​Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.

 

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