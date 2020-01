Sahra Çölü'ne kar yağdı

Afrika kıtasında yer alan Sahra Çölü’ne kar yağdığı bildirildi.

Cezayir merkezli TSA gazetesinin haberine göre, Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi.

​Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.

A rare snow dusting in the Sahara Desert was spotted over the weekend -- an unusual sight for an area known for its relentless heat. pic.twitter.com/uFiUiFnhxC