Sahra Çölü'nde bulunan 87 cesedin 48'i çocuk

Nijer'deki kurtarma ekipleri çölde, seyahat ettikleri araçlar bozulunca mahsur kalıp susuzluktan ölen 87 kişinin cesedini bulduklarını söylüyorlar.

Kurtarma görevlisi Elmustafa Elhacin cesetlerin sıcakta iyice çürüdüğünü ve kısmen vahşi hayvanlar, muhtemelen çakallar tarafından yendiğini söyledi.

Tümü kadın ve çocuk olan cesetlerin, göçmen işçiler ve ailelerine ait olduğu tahmin ediliyor.

Nijer, Sahraaltı Afrika ile Avrupa arasındaki önemli göç yollarından biri üzerinde yer alıyor.

Ama buradan geçen herkes Avrupa'ya gitmiyor. Çölü geçebilenlerin önemli bir kısmı Kuzey Afrika ülkelerinde iş bulmaya çalışıyor.

İki araç da bozulmuş

Kurtarma görevlisi Elmustafa Elhacin, Eylül sonu ya da Ekim başında Arlit'ten yola çıkan göçmen kafilesinin seyahat ettiği araçlardan birinin bozularak yolda kaldığını söylüyor.

Güvenlik yetkilileri ikinci aracın da, yedek parça almak üzere Arlit'e dönerken bozulduğunu belirtiyorlar.

Bu araçtaki bir grubun yola yürüyerek devam ettiği ve 10 kişinin Arlit'e ulaşarak yardım istediği anlaşılıyor.

Pazartesi günü yapılan ilk aramalarda beş kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Bugün gönüllü yardım ekipleri ve askerler, çölün yakıcı sıcağında sürdürdükleri arama çalışmalarında, Cezayir sınırından sadece 10 kilometre mesafede diğer cesetlere ulaştılar.

Nijer'in kuzeyinde uranyum madenlerinin bulunduğu bir merkez olan Agadez bölgesindeki Arlit'te konuşan yardım görevlisi Elhacin, hayatının en kötü gününü yaşadığını söyledi ve "Cesetler çürümüştü, korkunçtu" diye konuştu.

Nereden geldiler?

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Elhacin, "Onları 20 kilometrekarelik bir alan içersinde, ayrı ayrı gruplar halinde, çoğunlukla ağaçların altında ya da bazen güneşin altında yatarken bulduk. Bazen bir anne ve çocukları, bazen sadece çocuklardan oluşan gruplardı." diye anlatıyor.

Bulunan cesetler hemen orada İslami törelere göre toprağa verilmiş. Elhacin, bulunan cesetlerin en az 48'inin çocuk veya 18 yaşın altında olmasına bakarak, grubun muhtelemen komşu Cezayir'de ucuz işçi olarak çalışmaya gittiğini tahmin ediyor.

Talihsiz göçmenlerin tam olarak hangi ülkeden geldiği de belli değil. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü John Ging, BBC'ye, Nijer üzerinden yılda yaklaşık 80 bin göçmenin çölü geçtiğini söyledi ve "Bu insanlar esasen ekonomik göçmen. İş arıyorlar. O kadar fakirler ki bu kadar tehlikeli bir yolculuğu göze alabiliyorlar." diye ekledi.

Nijer dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ve sık sık kuraklık ve gıda krizi yaşıyor.