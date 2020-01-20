Sahnedeyken şarkısını yarıda kesti, özür diledi ve öldü

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ABD'li şarkıcı David Olney, bir festivalde sahne alırken izleyicilerine "özür dilerim" dedi ve daha sonra yere düşerek hayatını kaybetti.

Florida'da 30A Songwriters Festival'daki performansı sırasında bir anda yere yığılan Olney'nin kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olney ile sahnede olan bir başka müzisyen Scott Miller, 71 yaşındaki sanatçının bir şarkının ortasında durup "Özür dilerim" dediğini ve sonra elini göğsüne götürdüğünü söyledi. Facebook üzerinden açıklamalarda bulunan Miller, "Önce gitarını düşürdü sonra da kendisi oturduğu sandalyeden düştü" dedi.

71 yaşındaki David Olney, Nashville'in tanınan müzisyenlerinden biriydi. Folk sanatçısı kariyeri boyunca 20'den fazla albüm üretti.