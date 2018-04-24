Sahnede türkü söyleyen kaymakam alkışlandı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde geleneksel \'Okullar Arası Türkü Yarışması\'nda sahne alarak \'Bir güzelin aşığıyım erenler\' türküsünü seslendiren Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, performansıyla dinleyenlerin beğenisini topladı.

Yusufeli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce geleneksel \'Okullar Arası Türkü Yarışması\' Halit Paşa İlköğretim Okulu Salonu\'nda yapıldı. Etkinliğe Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada öğrenciler türkü söyleyerek birbirleriyle yarıştı. Öğrencilerin seslendirdikleri türkülere salondakilerde zaman zaman eşlk etti. Etkinlikte sahneye davet edilen Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç da mikrofonu eline alarak saz eşliğinde türkü söyledi. \'Bir güzelin aşığıyım erenler\' türküsünü seslendiren Kaymakam Kaykaç, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Kaymakam Kaykaç, özgüvenlerinden ötürü yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. İlçedeki 16 okuldan 38 öğrencinin katıldığı yarışmada başarı elde eden öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.



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