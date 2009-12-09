Sahnede ölen Ayan'ın domuz gribi olduğu belirlendi

T24- Trabzon''da geçen cumartesi gecesi sahnede oyun sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Devlet Tiyatrosu sanatçısı 42 yaşındaki Halil Ayan'ın tahlili sonucu kanında H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildi.



Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları, geçen cumartesg gecesi Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde ‘İstibdat Kumpanyası’ adlı oyunu sahnelemek üzere sahneye çıktı. Sultan Abdülhamit döneminde İstanbul'da bir tiyatro kumpanyasının başından geçen olayların anlatıldığı oyunda ‘Şeref Paşa’yı canlandıran tecrübeli tiyatrocu Halil Ayan, oyunun ilerleyen dakikalarında sahnede fenalaşarak seyircilerin şaşkın bakışları arasında yere yığıldı.



Arkadaşları tarafından çağırılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil Ayan, Ahi Evren Kalp Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo için hazırlık yapan doktorlar başarılı tiyatrocunun ciğerlerinde sorun bulunduğunu belirleyince Ayan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Halil Ayan'ın, ilk belirlemelere göre solunum yetmezliği ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



H1N1 TAHLİLİ POZİTİF ÇIKTI



Tiyatro sanatçısı Halil Ayan'ın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında alınan kan örnekleri, Ankara'ya Refik Saydan Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. Burada yapılan tahlilin sonucunda Ayan'ın kanında H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildi. Devlet Tiyatrosu sanatcısı Halil Ayan'ın domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.



HALİL AYAN KİMDİR?

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun en eski sanatçıları arasında yer alan Halil Ayan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan Ayan, İstanbul Şehir Tiyatroları, Nisa Serezli- Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali- Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosu gibi özel tiyatrolarda görev aldı ve televizyon dizilerinde oynadı. 2003 yılında yeniden Trabzon Devlet Tiyatrosu kadrosuna dahil olan Halil Ayan, onlarca oyunda rol aldı.