Sahipsiz köpekler gemide mi toplanıyor?

Pendik ve Tuzla bölgesinde sahipsiz kedi ve köpeklerin limandaki bir gemiye toplandığı iddiası bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Emniyet iddianın doğruluğunu araştırıyor.

cnnturk.com'da yer alan habere göre; Birkaç gündür Pendik civarında kedi ve köpeklerin ortadan kaybolduğu iddiası üzerine hayvanseverler ve hukukçular harekete geçti. Görgü tanıklarının iddiasına göre sahipsiz kedi ve köpekler Filipin bandıralı ve adının "Independent" olduğu belirtilen gemiye bindirildiler. Akibetleri ise bilinmiyor.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Deniz Tavşancıl dün gece kaymakamlığın aranarak herekete geçildiğini söyledi. Tavşancıl şunları söyledi: "Komisyon Başkanı Av. Hülya Yalçın durumu kaymakamlığa iletti. İlçe emniyeti orada ve geminin aranması gerektiğini söylüyor. Hayvanların güverte tarafında tutulduğu zannediliyor. Mutfakta da kalıntılardan delil toplanması gerekiyor. Ancak bunun için Limanlar Genel Müdürlüğü'nden izin alınması gerekiyor".

'150 köpek bir gecede yok oldu'

Av. Tavşancıl, aldıkları duyuma göre Pendik'te yaklaşık 150 köpeğin bir gecede yok olduğunu ve bu köpeklerin Filipin bandıralı "Teak" adlı gemiyle Türk karasularından dışarı hareket ettiğini ve bu nedenle yetkililerin müdahale edilemediğini belirtti. Aynı duyuma göre köpeklerin sevkiyatı Maltepe, Kartal ve Pendik'teki acente motorları ile sağlandı.

'50-100 liraya köpekler toplandı'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Hülya Yalçın ise kedi ve köpeklerin azaldığına dair ihbar aldıklarını belirterek şunları dile getirdi: "Normalde belediyeler sahipsiz sokak hayvanlarını topluyor. Belediyeye sorduk ancak böyle bir şey yapmadıklarını söylediler. Dün gece gelen isimsiz bir ihbar telefonu da limandan çok sayıda köpeğin gemilere bindirildiğini söyledi. Çocukların 50- 100 liraya köpekleri gemilere getirdiği iddiası var. Dün geceden beri kaymakamlık, Kıyı Güvenliği başta olmak üzere pek çok yeri harekete geçirmeye çalıştık."