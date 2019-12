-SAHİPSİZ AT SIRTINDA 51 KİLO EROİN BULUNDU VAN (A.A) - 24.02.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde at sırtındaki çuvallarda yapılan aramada, 51 kilo eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, İran sınırındaki Yurttepe köyü yakınlarında, sahipsiz olduğu belirlenen 2 at buldu. Atların sırtındaki 4 çuvalda 50 paket halinde 51 kilo eroin bulundu. Hudut Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.