-SAHİPLERİ SOHBETE DALINCA HAYVANLAR SINIRI GEÇTİ ARDAHAN (A.A) - 07.12.2010 - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sahipleri tarafından otlatılan 82 büyükbaş hayvan, sınırı geçerek Gürcistan topraklarına geçti. Hayvanlara Gürcü askerleri tarafından el konuldu. Gürcistan'a sınır olan Çıldır ilçesinin Taşdeğirmen köyünde sürülerini otlatan Yolcu Akbulak, Sabri Atakişi, Ziyaettin Akbulak, Muhtar Karayazı ve Seyfettin Atakişi sohbete dalınca hayvanları Gürcistan sınırını geçti. Durumu fark eden köylüler müdahalede geç kalınca, sınırı geçen hayvanlara Gürcistan askerleri tarafından el konuldu, hayvan sahipleri de durumu yetkililere bildirdi. Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, hayvanların iadesi için Valilik olarak gerekli yazışmaların başlatıldığını açıkladı. Sınırda otlatılan 82 büyükbaş hayvanın, sahiplerinin dalgınlığı sırasında sınırı geçerek Gürcistan topraklarına geçtiğini belirten Vali Tekmen, ''Bunu gören Gürcistan askerleri hayvanlara el koyuyor. Durumun bize bildirilmesi üzerine hayvanların iadesi için gerekli yazışmalar başlatıldı'' dedi. Tekmen, söz konusu olaydan dolayı kimsenin mağdur olmayacağını sözlerine ekledi.