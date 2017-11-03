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Şahinler ile Saralların davasında yoğun güvenlik önlemi

  Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Şahinler ile  Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davaya Silivri'de başlandı

03 Kasım 2017 14:14

 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Şahinler ile  Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin 17\'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davaya Silivri\'de başlandı.Silivri Cezaevi yerleşkesinin bitişiğindeki duruşma salonunda görülen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki celse sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik nedeni ile Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülmesine karar verilen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu dava için gelen kişilerin araçları duruşma salonlarına ait otoparka alınmadı. Duruşma salonlarının bulunduğu alana çıkan yollarda kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar jandarmaya ait bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Duruşma salonlarına ait otoparka araç alınmadı. Sadece sanıklar duruşma salonuna girebildi. İzleyiciler ise otoparkta bekletildi. Bariyerler ile otoparkı ikiye bölen jandarma, iki tarafın birbirleri ile olan temasına izin vermedi.

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