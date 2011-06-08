-ŞAHİNKAYA HASTANEDE İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesini almak üzere GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine geldi. Başsavcıvekili Seçen, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen tarafından yürütülen ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında yazılan talimat uyarınca, dönemin hava kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın (86) ifadesini tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde alacak.