Şahin'in ölüm listesi

Ergenekon'da tutuklanan eski Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in evinde Türkiye'yi karıştıracak önemli eylem planları bulunduğu bildirildi. Şahin'in kendi el yazısı ile yazdığı ileri sürülen, "Tedhiş" (dehşete düşürme) planı olarak isimlendirilen dokümanlarda, etnik ve mezhep çatışması yaratacak suikastlar ile toplumda kargaşa yaratacak tarzda bombalı eylem hazırlığının ayrıntıları olduğu öne sürüldü. Planlarda, kimlerin gözcü olarak bulunacağına kadar en ince ayrıntıların bile bulunduğu belirtiliyor. Kadedeli olarak 29 Mart 2009 tarihine kadar uygulanılmasının hedeflendiği belirtilen planların şu ayrıntıları içerdiği öne sürüldü:



Ermeni Patriği Mesrob II'ye saldırı



İbrahim Şahin tarafından hazırlandığı öne sürülen 'Mutafyan Planı'na göre, iki tetikçi, iki korumacı bir gözetleyici görevlendirilerek, Ermeni Patiği Mesrob II'nin ibadethaneye giriş çıkış saatleri ve gelişgidiş güzergahı tespit ettirildi. Eylemin iki lav silahıyla yapılması öngörüldü. Tetikçiler, Sevgi Sokağı'na yerleştirilecek, bir tetikçi direkt Mesrob II'yi hedef alacak, diğer tetikçi ise ikinci lav silahıyla hedef gözetmeksizin ateş edecekti. Şahin'in evinde çıktığı belirtilen eylem planında iki lav silahının kullanılacak olması ve Gölbaşı'nda yapılan kazıda iki lav silahının çıkması Hrant Dink tarzı bir eylem planlandığının göstergesi kabul edilerek, operasyon için düğmeye basıldı.



Alevi Başkan Balkız'a 9 kişilik suikast timi



Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'a yönelik suikast planı hazırlandı. Belgelere dayandırılan iddiaya göre, muvazzaf subay M.S. (halen tutuklu) liderliğinde 9 kişilik bir suikast hücresi kuruldu. "Çankaya 4 numaralı hücre" olarak adlandırılanekibin görevi, bombalı araçla Ali Balkız'ı öldürmekti. Ekip şefi M. S.'nin kodadı "A" idi. "B" eylem için çalıntı araçtemin edip şoförlük yapacak, "C" patlayıcı düzeneğini hazırlayacak. "D"patlayıcı maddeyi temin edecek. "E"cep telefonlarını dağıtacak. "F ve G"sokak başlarında emniyeti sağlayacak. "H" evin karşısındaki parkta bölgeyi kolaçan edecek. "I" ise tetikçi olarak eylemi gerçekleştirecekti. 9 kişilik hücre eylemden önce alınan sıfır ceptelefonunu bir gün öncesine kadarkesinlikle kullanmayacak. Sarıkaya'nıngöndereceği (ESİNTİLİ GÜNLER) mesajını alan üyeler ertesi gün eylem olacağını anlayacaktı.



Dev alışveriş merkezi bombayla vurulacaktı



Şahin'in evinde çıktığı ifade edilen belgelerde Ankara'nın büyükalışveriş merkezlerinden biri de eylem için seçildi.Hafta içi 20 bin hafta sonu 50 bin kişinin ziyaret ettiği bu alışveriş merkezinin bulunduğu semtteki yerleşik halkın özellikleri, en yakın karakolun konumu, özel güvenlik çalışanlarının durumu, binanın güvenlik düzeyi, kamera devreleri, dış aydınlatması ve bomba sokulacak nokta ayrıntılarıyla belirlendi. İddialara göre, 7 kişiyle yapılması düşünülen eylem belgelerinde alışveriş merkezinin krokisi birçok yönden çekilmiş fotoğrafı ve uzaklaşma planı da tespit edildi. Alışveriş merkezinin garajında bomba patlatılması planlandı. Patlama ile büyük bir korku ve kargaşa yaratılacaktı.



Genel Sekreter Kazım Genç'e bombalı paket



Alevi-Sünni çatışması çıkarmak amacıyla hazırlandığı ileri sürülen plana göre, Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç'e bombalı bir paket gönderilecekti. Bombalı paketi kargo şirketi elemanı, kimlik ve kıyafetiyle Kazım Genç'in evine ulaştırılacaktı. Şüphe çekmemesi için, paketin üzerine gönderenin kimliği olarak Kazım Genç'in yakınlarından birinin ismi veya Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Hacıbektaş, Tunceli gibi il veya ilçelerinden birinden rastgele adres yazılacaktı. Bu eylem planında da güvenlik güçlerinin konumları en yakın kamera kayıtları da plana detaylı olarak işlendi.

