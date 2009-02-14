Şahin'in ajandasındaki Pamuk notu

Ergenekon soruşturması kapsamında, silahlı eylem planları gerekçesiyle tutuklanan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinden çıkan not defterindeki kayıtlar oldukça ilginç.





El yazısı kayıtlarda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Susurluk hükümlüsü emekli Yarbay Korkut Eken ve eski MİT Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün yanı sıra, özellikle Ermeniler ile ilgili “sert ifadelere” yer veriliyor.



Söz konusu defterde, şu el yazısı kayıtlar yer alıyor:



ORHAN PAMUK-(Abisi Şevket Pamuk) Tahsil hayatı: 1986 IOWA UNI. IWP Kursu (Kursun finansörü-ABD Dışişleri Bakanlığı) Bu kursta, yazılım inceleme adı altında ABD menfaatleri için çalışacak insanlar yetiştirilmektedir. Orhan Pamuk, ABD IMPAC şirketinden de IMPAC Dublin ödülünü almış bir yazar. Bu ödülün yazara kazandırdığı nakdi miktar ise 115 bin dolar. IMPAC şirketi: Sahibi Dr. James Irwin. Bu şahıs da ABD Askeri Akademisi West Point’ten üstün hizmet ödülü almıştır. James Irwin, International Democratic Union derneğinin üyesi ve muhasebecisi.



MEHMET AĞAR-KORKUT EKEN-MEHMET EYMÜR: Ağar-Eken-Eymür ortak hareket ediyor! Kayseri Pancar Kooperatifleri Başkanı V.A.’nın Suriye ilişkisini MİT biliyor. E. Albay Musa ve Eymür ekibi, kendisinden devamlı para alıyor. 40 milyar Musa aldı. MİT biliyor. Eken-Kürt Ahmet-Peker-Eymür-İst. mafya para tahsilatı-Ben bizzat müdahale edince kaçtı. Süleyman Ağar-Alman istihbaratının maden şirketinde (İst.) çalışıyor. Eken-Cantürk olayında Menteş’ten kaçtı. Hiçbir operasyona girmedi. Ağar’ın hiçbir operasyondan haberi olmadı. Sonradan duydu.



MATİLT SERPİL SARSANYAN: Cemiloğlu Apt. Çarşı Karakolu karşısı Kat 5 Kızıltepe-Mardin. Tel 0.536 242 XX XX, 0.538. 979 XX XX, 0.533. 640 XX XX. Mardin-Diyarbakır-Tunceli-Erzincan. Altın madenleri ve Ermeni Altın İşleme Mrk.ni arıyor. PKK ve CIA ile bağlantılı. İki kızı Amerika’da. Diyaspora ile birlikte çalışıyor. Diyarbakır ve Yeni Siirt’te evler döşedi. Kayseri Toplanma Merkezi. Alevi görünümlü Ermeniler. Diyarbakır Serpil Matilt Sarsanyan. Diaspora-Taşnak-PKK. Diyarbakır’da 10 villa dayalı döşeli.



ERMENİLER VE CIA: Çanakkale-Yozgat-Erzincan-Sivas-Kayseri-Diyarbakır. Alevi Kürt Dernekleri, Ermeniler-Süryaniler-Yezidiler. DTP içindeki 580 kişi Ermeni-Süryani-Yezidi. Taşnak Diyaspora. Çanakkale Alevi Kültür ve Mustafa Bayram çocukları ve Uyuşturucu trafiği ile DTP. Bütün tarlalar uyuşturucu mafyası tarafından satın alınıyor.



HAKOP ARTİNYAN: 1988’de Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan’a telgraf çeken Apo (Hakop) ‘1915 tehcirini soykırım olarak tanıyoruz’ demiştir.(1994 nüfus kütükleri incelendiğinde, Abdullah Öcalan diye bir kişi yoktur.) 98-2005 arasında PKK, saldırılarında Suriyeli Ermeni militanları kullandı ve faaliyet alanını Nahçıvan sınırına kaydırdı.



BEHÇET CANTÜRK (Öldürülen uyuşturucu kaçakçısı): Suriye Gizli Servisi sorumlusu Garo Palanciyan, Behçet Cantürk’ün teyzesinin kocasıdır. B. Cantürk, annesi Liceli Hatun Demirciyan isimli bir Ermenidir.