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ŞAHİN'E "SÜİKAST" SORUSU İSTANBUL (A.A)

11 Nisan 2011 18:45

-ŞAHİN'E "SÜİKAST" SORUSU İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in, Sivas'ta kuyumculuk yapan Minas Durmazgüler'e suikast yapılacağı iddialarına ilişkin yürütülen ek soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı öğrenildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen İbrahim Şahin, burada soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu tarafından sorgulandı. İbrahim Şahin, yaklaşık bir saat süren ifade verme işleminin ardından cezaevi aracına konularak tekrar Silivri Cezaevine götürüldü. Sivas'ta kuyumculuk yapan Minas Durmazgüler'e suikast yapılacağı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve birinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirilen iddianamede, sanıklar Emrah Gönenci ile bir dönem Sivas Ülkü Ocakları Dergi Temsilciliğini yapan Bekir Çelik'in, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıkları Özel Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin, Oğuz Bulut ve Ersin Gönenci ile bağlantıları olduğu belirtiliyordu. İddianamede, ikinci ''Ergenekon'' davasının sanığı Ersin Gönenci'nin, diğer sanık İbrahim Şahin'in yönlendirmesiyle, Sivas'ta Ermeni asıllı vatandaşların ruhani lideri konumunda bulunan Minas Durmazgüler'e yönelik suikast hazırlığı için kardeşi Emrah Gönenci'yi kullandığı ve Gönenci'nin de bu bağlamda adres araştırması yaptığı ifade ediliyordu.

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