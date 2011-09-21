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Şahin'den taziye ziyareti SİİRT (A.A)

21 Eylül 2011 20:00

-Şahin'den taziye ziyareti SİİRT (A.A) - 21.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terörist saldırı sonucu ölenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.  Bakan Şahin, AK Parti Milletvekilleri Afif Demirkıran ve Osman Ören, Vali Musa Çolak ile dün akşam terörist saldırı sonucu hayatını kaybeden Nurcan Olgaç için Bahçelievler Mahallesi'nde, Kevser Çekin için Kooperatif Mahallesi'nde, Nergis ile Zeynep Evin kardeşler için Gökçebağ beldesinde kurulan taziye evleri ve çadırlarını ziyaret etti. Bakan Şahin, ailelere baş sağlığı diledi. İdris Naim Şahin, Siirt merkezde Özgen Caddesi'nde de esnafı ziyaretinde bulundu.

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