Şahin’den Interpol’e: 399 iade talebimizin 33'ünün kabul edilmesi manidar

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Interpol Genel Kurulu'na hitap etti. Şahin konuşmasında, "Son 20 yıl içerisinde kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan teröristlere ait 399 adet iade talebimizin ancak 33'ünün kabul edilmesini manidar buluyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin , Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün 81. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Şahin, Interpol'ün bakanlar toplantısında, Türkiye 'nin terör örgütleri, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı elde ettiği başarıları aktararak,

“Organize suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin terör örgütleri için önemli bir mali kaynak oluşturduğunu bilmekteyiz” diyen Şahin, Türkiye'nin terör örgütlerinin başta uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı olmak üzere örgütlü suçlardan elde ettiği gelirleri yakından takip ettiğini bildirdi.

‘Uyuşturucu teröre finansman kaynağı’

“Yapılan çalışmalarda özellikle PKK / KCK terör örgütünün sadece uyuşturucu kaçakçılığı ile değil uyuşturucu ticaretinin tüm aşamaları olan kaçakçılardan komisyon alınması, Avrupa genelinde uyuşturucu dağıtımını organize etmesi, para aklanması gibi faaliyetlerde etkin olduğu tespit edilmiştir”

PKK'nın uyuşturucu bağlantısının uluslararası kamuoyu tarafından tanınması ve örgüte karşı ekonomik tedbirler konulmasına yönelik birçok girişimde bulunduklarını anlatan Şahin, suç örgütleriyle mücadelenin “bütün olarak” ele alınması gerektiğini kaydetti.

Bu örgütlere karşı, birlikte mücadele etme gerekliliğine rağmen uluslararası boyutta işbirliğinin tam olarak sağlanamadığına dikkati çeken bakan Şahin, şunları söyledi:

“Bazı ülkelerin kendi öncelikleri olan uyuşturucu ya da insan kaçakçılığıyla mücadeleye öncelik tanıdıkları, terör gruplarının bu suç türleri ile olan bağlantısını göz ardı ettiklerini, bu çerçevede işbirliği taleplerimizin tam olarak yerine getirilmediği, aksine aktif terör eylemlerine katılan suçluların vatandaşlık, mültecilik gibi koruma kalkanları ile bir anlamda ödüllendirildiklerini görüyoruz.

Son 20 yıl içerisinde kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan teröristlere ait 399 adet iade talebimizin ancak 33'ünün kabul edilmesini manidar buluyoruz. Siyasi suç, terör ayrımı konusunda birçok ülke ile aynı noktada buluşmayabiliriz ancak adam öldürme, yaralama gibi eylemlere katılanların çeşitli gerekçelerle iadelerinin reddedilmesinin de her şeyden önce suçla mücadelemizde zafiyete yol açacağı, içten ve samimi bir işbirliğini zayıflatacağı ve suçla mücadelenin bir bütün içerisinde ele alınmasının engelleyeceğine inanmaktayız.”

Şahin, bu kapsamda terörizm ile örgütlü suçlar arasındaki bağlantıyı da vurgulayan ve 2001 yılında kabul edilen 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının, Türkiye'nin terörizm ve örgütlü suç konusunda öteden beri savunageldiği hususları içerdiğini hatırlatmanın önemli olduğunu düşündüğünü de aktardı.

Bakan Şahin, şiddet unsurunu etkin bir şekilde kullanan örgütlü suç gruplarının gittikçe sınırı aşan bir yapıya kavuştuğunu bu nedenle de uluslararası işbirliğinin zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.

‘Türkiye eroin yakalamalarında dünya ikincisi’

Türkiye'nin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeledeki başarısının, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin raporlarında geniş bir şekilde aldığını dile getiren İçişleri Bakanı, “BM 2011 Dünya Uyuşturucu Raporu'nda, ülkemizde gerçekleştirilen yakalamaların, Balkan rotasını kaçakçılar için riskli bir konuma getirdiği belirtilmiştir. İngiltere 'nin SOCA (Serious Organized Crime Agency) ajansı, Türk polisinin başarılı operasyonları neticesinde uyuşturucu piyasasındaki önemli grupların adalete teslim edildiği, suç örgütlerinin rota değişikliğine gitmek zorunda bıraktığı vurgulanmıştır” ifadesini kullandı.

Bakan Şahin, BM 2011 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, Türkiye'nin 2009 yılında eroin yakalamalarında 16,4 ton ile dünya ikincisi olduğuna dikkati çekerek, 2011 yılında bu verinin 27 Avrupa Birliği ülkesinin de 2 katı olduğu bilgisini genel kurul ile paylaştı.

Öte yandan, Bakan Şahin toplantı kapsamında, Fildişi Sahili, Azerbaycan , Polonya, Bahreyn, Gürcistan ve İtalya İçişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Şahin, İtalyan mevkidaşı Annamaria Cancellieri'nden terör örgütünün İtalya'daki faaliyetleri konusunda özel ilgi ve yardım beklediklerini ifade ettiğini, Cancellieri'nin de bu konuda yardımcı olacağını kendisine söylediğini, Türk basın mensuplarıyla paylaştı.

Şahin, genel kuruldaki konuşmasının ardından, bir Fransız firmasına ait, havaalanlarında son teknolojiyle üretilmiş pasaport kontrol turnike sisteminin tanıtıldığı standa uğrayarak, yetkililerden bilgi aldı.