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Şahin'den emeklilere ‘intibak müjdesi

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Seçimlerden sonra kuracağımız yeni hükümetin en önemli gündem maddesinden birisi emeklilerimizin intibak yasası olacak, yeniden yapılandırma i

10 Haziran 2011 03:00

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Seçimlerden sonra kuracağımız yeni hükümetin en önemli gündem maddesinden birisi emeklilerimizin intibak yasası olacak, yeniden yapılandırma ile elde edilen 6 milyar lira, intibak farklarını kapatmada kullanılacak'' dedi.

Karabük'te halka seslenen Şahin, seçim gezilerinde kendisinden en fazla eski ve yeni emekliler arasındaki maaş farklarının giderilmesi konusunda yardım taleplerinin olduğunu söyledi.

Başkaları gibi, yapamayacakları hiçbir şeyi vadetmediklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

''Bütçemize ve dengesine bakarız. Bu yıl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) topladığı primleri emekli maaşına yettiremediği için bütçeden kuruma 32 milyar lira para aktaracağız. Bütçe de ayırdık. Bunu aktarmasak, emeklinin maaşı ödenemez. Peki şimdi 'herhangi bir imkan mı doğdu da Başkan bu konuyu açtı' diyebilirsiniz. Evet doğdu. Biliyorsunuz biz seçimlere giderken Meclisten bir 'Torba Kanunu' çıkartmış, prim ve vergi borcu olanların borçlarını ödeyebilmesi için kolaylık getirmiş, faizlerinin önemli bölümünü affetmiştik ve bunları zamana yayarak uygun ödeme koşulu sağladık. Şimdi SGK, bu kanundan aldığı yetki ile prim ve değişik borcu olan vatandaşlardan taleplerini aldı, ortaya gerçek çıktı. Şimdi kuruma bu ve önümüzdeki yıllarda 6 milyar liralık prim borçlarından para gelecek. Yani SGK, Hazineden 32 milyar lirayı değil, sadece 26 milyar lirayı alıyor, çünkü prim borçlarının tahsilatından geliri artıyor. 

Şimdi yeni hükümetimizi kurduğumuzda, en önemli gündem maddelerinden birisi bu olacak. Bakın biz atmıyor, hesapsız kitapsız konuşmuyoruz. Bunun için bir kaynak bulmamız gerekirdi, işte bu torba kanunundan ortaya çıkan yeniden yapılandırma sonucu ortaya çıktı. O nedenle hem bütçemiz sarsılmayacak, hem denge bozulmayacak.''


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